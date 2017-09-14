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«Виннипег» подписал с форвардом Литтлом шестилетний контракт на $ 31,5 млн

14 сентября 2017, четверг. 16:54 Хоккей

Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с нападающим Брайаном Литтлом, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 29-летним хоккеистом подписано на шесть лет, средняя зарплата за сезон составит $ 5,291 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ канадский хоккеист записал на свой счёт 47 (21+26) результативных баллов в 59 встречах при показателе полезности "-6" и 18 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил 17 с половиной минут.

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Источник: Официальный сайт "Виннипег Джетс" Сообщить об ошибке
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Виннипег Джетс
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
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