«Виннипег» подписал с форвардом Литтлом шестилетний контракт на $ 31,5 млн

Клуб НХЛ «Виннипег Джетс» подписал новый контракт с нападающим Брайаном Литтлом, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 29-летним хоккеистом подписано на шесть лет, средняя зарплата за сезон составит $ 5,291 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ канадский хоккеист записал на свой счёт 47 (21+26) результативных баллов в 59 встречах при показателе полезности "-6" и 18 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил 17 с половиной минут.



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