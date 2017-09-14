Давид Пастрняк договорился с «Бостоном» о контракте на шесть лет и $ 40 млн

Как сообщает информирует официальный сайт клуба, нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк подписал новый контракт с командой на шесть лет. В среднем хоккеист будет получать около $ 6,67 млн за сезон.



Напомним, ранее сообщалось, что чешский хоккеист может перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 70 (34+36) результативных баллов.



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