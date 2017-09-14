Маккиннон: прошлый август прошёл куда интенсивнее из-за Кубка мира

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал, что в этом году у него было гораздо больше времени на предсезонную подготовку.



«В прошлом году август, безусловно, прошел куда более интенсивно. Перед Кубком мира нас собрали в тренировочный лагерь, и мы уже летом носились по всей площадке, играя «пять на пять». В этом году у нас намного больше времени на приведениe себя в игровые кондиции», — приводит слова Маккиннона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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