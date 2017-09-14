Дрегер: Атанасью и «Детройт» обсуждают двухлетний контракт

Как сообщает североамериканский инсайдер Даррен Дрегер, нападающий Андреас Атанасью и «Детройт Ред Уингз» продолжают обсуждение нового контракта на небольшой срок.



"«Атанасью и „Красные крылья“ продолжают работать над новым контрактом. Обсуждают соглашение на два года, но могут договориться и на один год», — написал Дрегер в своём «твиттере».



Напомним, форвардом «Детройта» также интересуются клубы Континентальной хоккейной лиги. 23-летний нападающий провёл в НХЛ 106 матчей за «Детройт Ред Уингз», в которых набрал 44 (28+16) очка.

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