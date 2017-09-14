Литтл: хочу оставаться одним из ключевых игроков «Виннипега» ещё долго

Нападающий «Виннипег Джетс» Брайан Литтл прокомментировал подписание нового шестилетнего контракта с клубом.



«Я очень взволнован. Когда мы начинали переговоры я понимал, что хочу остаться в „Виннипеге“ надолго, и, возможно, даже завершить здесь карьеру. Действительно сейчас я рад, что получилось договориться и найти компромисс.



Хочу быть конкурентоспособным хоккеистом и ключевым игроком команды на протяжении ещё долгого времени. Рад, что всё закончилось, и можно просто приступить к работе», — цитирует игрока Sportsnet.

«Виннипег» подписал с форвардом Литтлом шестилетний контракт на $ 31,5 млн