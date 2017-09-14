Холтби: поразительно, как много работал Орлов, чтобы пройти такой путь

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением об игре своего одноклубника защитника Дмитрия Орлова. Напомним, летом россиянин подписал с клубом шестилетний контракт на $ 30,6 млн.



«Поразительно, как много он работал, чтобы проделать такой большой путь и стать невероятно сильным, многосторонне развитым защитником. Он стабильно играл на протяжении всего года», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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