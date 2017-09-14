Кознев: «Северсталь» хотела обменять Трунёва, но интереса к нему не было

Директор череповецкой «Северстали» Алексей Кознев рассказал о причинах расторжения контракта с форвардом Максимом Трунёвым, который перешёл в «Спартак».



«По поводу расторжения контракта с Максимом Труневым. Это очень техничный хороший игрок. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером команды. Надо признать, что просто так снайперами не становятся. Это было колоссальное доверие тренера, который позволял Максиму играть и в большинстве, и ему было предоставлено много игрового времени. В свою очередь тренер хотел получить от Максима надежную игру в обороне, чтобы он минимизировал потери, когда на нем обрываются атаки команды, и соперник идет в контратаку. Таких моментов у Максима было очень много. И если взять глобальную цифру «+/-», Трунев был одним из худших. Сложив все эти факторы, клуб принял такое решение. Сначала летом мы сохранили его, и он в том числе лично переосмыслил свою игру, свое видение, свое нахождение в команде. Я так понял, что тренерский штаб не увидел изменений в этом плане, и игрока выставили на драфт отказов.



Изначально мы сами занимались его трудоустройством, всё-таки он был лучшим снайпером прошлого сезона, и мы были уверены, что сможем совершить выгодную сделку для клуба по его обмену, искали хороший вариант. Но интереса со стороны других клубов не возникло, и драфт отказов этому показатель: ни один из клубов КХЛ Труневым не заинтересовался. Когда речь заходила о снайпере, представители клубов отмечали, что им нужен забивной игрок, но как только звучала фамилия Трунев, разговоры прекращались», — рассказал специалист в эфире «Авторадио-Череповец».

Трунёв: «Северсталь» не давала играть ни на предсезонке, ни в официальных матчах