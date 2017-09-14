Вестерлунд: понравилось, как «Салават» дотерпел, а Панин сыграл великолепно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:1).



«Мне понравилось, как мы терпели, как дотерпели и выиграли. Думаю, мы играли хорошо и в первых двух периодах, однако я неудовлетворён нашей игрой в большинстве. Мы должны бросать по воротам чаще.



Коротков не играл по личным обстоятельствам. Он вернётся к следующему матчу. Гончаров вернётся к следующей неделе. Панин сыграл великолепно. Нам нужен был такой защитник», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Салават» отыгрался за пять минут до конца матча и победил «Торпедо»