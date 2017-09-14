Панин: в первой игре чувствовал себя отлично, даже сам удивился

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями после встречи с «Торпедо» (2:1), которая стала для него первой за уфимцев.



«Конечно, на площадке были и чувства, и эмоции, но когда силы покидают понемногу, то это угасает. Как себя физически чувствовал? Отлично, если честно, даже удивился. Думал, буду вкатываться, а получилось без вкатывания.



Устал смотреть, просто скучал по хоккею. Тренироваться, конечно, — не играть. Слава богу, что всё так сложилось. Мы выиграли, все — молодцы», — приводит слова Панина официальный сайт клуба.

«Салават» отыгрался за пять минут до конца матча и победил «Торпедо»