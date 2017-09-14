«Ак Барс» в овертайме одержал победу над «Северсталью»

Казанский «Ак Барс» на домашней арене одержал победу в овертайме над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.



Счёт во втором периоде открыл защитник хозяев Андрей Марков. На 45-й минуте «Северстать» сумела сравнять счёт благодаря заброшенной шайбе Дмитрия Кагарлицкого. В овертайме казанская команда добилась победы — гол на свой счёт записал Антон Ландер.



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