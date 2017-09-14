Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»);
Посмотреть видео гола Кемппайнена можно на официальном сайте КХЛ.
Симон Энеруд («Сочи»);
Посмотреть видео гола Энеруда можно на официальном сайте КХЛ.
Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»);
Посмотреть видео гола Кагарлицкого можно на официальном сайте КХЛ.
Принять участие в опросе можно также, перейдя по ссылке.
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