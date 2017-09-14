Скривенс: я забыл о своей ошибке в прошлом матче, тренеры ничего не сказали

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:1).



«Уверенная победа, третья подряд. Нам нужно продолжать в том же духе, работать над отдельными компонентами игры. Нужно было быстро играть в своей зоне, мешать им перемещать шайбу. Конечно, „Торпедо“ — агрессивная команда, но защитники проделали хорошую работу и мы были вознаграждены. Ошибка в прошлом матче? Я забыл о ней. Тренеры мне ничего об этом не сказали. Физическое состояние? Я сыграл 55 матчей в прошлом сезоне. Привык играть много. Чувствую себя хорошо», — передаёт слова Скривенса корреспондент «Чемпионата» Азамат Шавлуков.

«Салават» отыгрался за пять минут до конца матча и победил «Торпедо»