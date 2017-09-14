Назаров: готовились к матчу основательно, знали, что соперник организованный

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги после победного матча со «Спартаком» (2:1).



«Хочется поблагодарить болельщиков, которые нам сегодня здорово помогали, болели за нас. Готовились к матчу основательно. Знали, что предстоит игра с хорошо организованным коллективом. Анализируя предыдущую игру противника, обратили внимание на кое-какие нюансы. Что-то сегодня удавалось, что-то — нет. Поблагодарил ребят за победу. Молодцы! Готовимся к следующей игре», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» дома взял верх над «Спартаком»

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.