В. Вишневский: игра была не самая красивая для болельщиков, но с дисциплиной

Защитник череповецкой «Северстали» Виталий Вишневский поделился впечатлениями после поражения от казанского «Ак Барса» (1:2 ОТ).



«Не смогли забить в овертайме, был выход „2 в 1“, шайба чудом не зашла в ворота. Была равная игра, возможно, не самая красивая для болельщиков, но с дисциплиной и хорошей обороной.



Тренерский штаб хотел, чтобы мы взяли три очка, играли дисциплинированно и только на победу», — сказал Гулявцев пресс-службе «Северстали».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.