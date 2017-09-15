Марков: уровень КХЛ растёт, руководство лиги делает всё, чтобы прогрессировать

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков подвёл итоги после победы в матче с «Северсталью» (2:1 ОТ).



«Мы все еще ищем свою игру. Мы не играем на свой потенциал, который можем показывать. Нам еще много над чем нужно работать, нужно поправить определенные моменты. Это и меня лично касается. Будем работать.



Я редко доволен своей игрой. Я знаю, что допускаю ошибки, но хоккей без ошибок не бывает. Сезон длинный, если над этим зацикливаться, то… Буду делать выводы, буду стараться не делать этих ошибок и прибавлять от матча к матчу.



Уровень лиги растет. Это только десятый сезон. Думаю, есть куда расти всем клубам. Руководство лиги делает все, чтобы она прогрессировала. Хотелось бы видеть побольше болельщиков. Не знаю, от кого это зависит. А так все хорошо», — цитирует Маркова официальный сайт клуба.

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