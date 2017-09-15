Хауден: рад, что Скилле переехал в Минск, мы с ним раньше вместе играли в НХЛ

Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден поделился мнением о переходе в стан белорусского клуба форварда Джека Скилле.



«Скилле — очень хороший хоккеист. Здорово, что удалось заполучить его. Мы же с Джеком в свое время вместе защищали цвета „Флориды“.



Играли ли мы в одном звене? Хм, вроде нет. По крайней мере не припомню, чтобы нас ставили в одну тройку… Но все равно ведь хорошо знаем друг друга. Скилле — классный парень! Перед его приездом мы не созванивались, совета у меня Джек не спрашивал. Но, конечно, мне было приятно увидеть старого знакомого», — цитирует Хаудена «Прессбол».



Итоги дня КХЛ: Пастрняк выбрал НХЛ, а Григорьев убил «Торпедо» в Уфе Страшно представить, что Петерис Скудра сделает с защитником после такой ошибки.