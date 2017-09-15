Лукоянов: болельщики «Ак Барса» считают, что мы должны легко всех обыгрывать

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением о низкой результативности клуба в последних матчах.



«Вроде стараемся. Сейчас все команды непростые. Может год или два назад было такое, что уже заранее знали, что можно обыграть некоторые команды. Наши болельщики воспринимают так, что мы с легкостью должны всех обыгрывать. Но у всех сейчас составы приличные, все борются, хотят выиграть. Плюс начало сезона. Вроде первые четыре матча выиграли. После игры с «Сочи» пошел непонятный спад. Естественно, нам это не нравится. Пытаемся разобраться в себе. Забить не можем, иногда и отдать не можем. Пока не получается забивать, так что стараемся правильно играть, не пропустить, чтобы команда выиграла. Рано делать выводы о том, что что-то не так. Думаю, мы найдем свою игру и начнем радовать болельщиков», — цитирует Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».



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