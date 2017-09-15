«Торонто» пригласил Коростелёва в тренировочный лагерь, там ещё 5 россиян

Канадский клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» пригласил форварда Никиту Коростелёва в тренировочный лагерь. Соглашение между игроком и клубом носит пробный характер.

Сошников: я сильно поменял стиль, чтобы оставаться в составе «Торонто»

20-летний российский хоккеист был выбран «Торонто» на драфте НХЛ-2015 в седьмом раунде под общим 185-м номером. За два сезона клуб не предложил ему контракта и летом утратил права на него, однако на драфте-2017 Коростелёв не был выбран ни одним клубом и стал свободным агентом.



Помимо него в лагере «Торонто» находятся ещё пятеро россиян – форварды Владимир Бобылёв и Никита Сошников, защитники Ринат Валиев, Фёдор Гордеев и Никита Зайцев.

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