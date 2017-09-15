Экс-форвард «Нефтехимика» и «Куньлуня» Саллинен перешёл в «Клотен» на месяц

Швейцарский клуб «Клотен» объявил, что договорился о переходе финского нападающего Томми Саллинена. Контракт игрока рассчитан до середины октября. Сообщается, что он заменит Томми Санталу, выбывшего из-за травмы.



В сезоне-2016/17 финский нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл за нижнекамский «Нефтехимик» 19 матчей регулярного чемпионата, отметился в них двумя заброшенными шайбами и одним голевым пасом. Также на его счету 30 матчей «регулярки» за «Куньлунь» и 10 (6+4) очков. В двух матчах плей-офф в составе китайской команды Саллинен очков не набрал.