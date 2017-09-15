«Миннесота» подписала контракт с Маркусом Фолиньо на 4 года и $11,5 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» объявил о заключении четырёхлетнего соглашения с форвардом Маркусом Фолиньо. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.



Форвард заработает $ 11,5 млн (2 млн в предстоящем сезоне, 3 млн – в сезоне-2018/19, 3,5 млн – в сезоне-2019/20 и 3 млн – в сезоне-2020/21). Средний оклад Фолиньо составит 2,875 млн в год. «Миннесота» выменяла Фолиньо у «Баффало Сэйбрз» летом в результате сделки с участием четырёх игроков. В 80 матчах прошлого сезона нападающий набрал 23 (13+10) очка.

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