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Генменеджер «Вегаса»: Флёри стал потрясающим приобретением для клуба

15 сентября 2017, пятница. 09:15 Хоккей

Генеральный менеджер клуба-новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи высказался о голкипере команды Марке-Андре Флёри.

«Мы понимаем, что, возможно, он не хочет быть лицом команды. Он скромный парень, который всегда говорит правильные слова. Его полюбят наши болельщики. Им понравится, как он играет, его характер. Мы считаем, что он стал потрясающим приобретением для нашего клуба. Он умеет играть, может быть лидером. Все это поможет нашей команде расти», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Флёри: перед дедлайном не могу уснуть, думаю, в какую команду попаду
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Вегас Голден Найтс Марк-Андре Флёри
Новости. Хоккей
15 сентября 2017, пятница
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