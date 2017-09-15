«Югра» заключила пробный контракт с нападающим Бортниковым

«Югра» заключила пробный контракт с нападающимИгорем Бортниковым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.



Хоккеист защищал цвета клуба из Ханты-Мансийска два с половиной сезона — с 2014 по 2016 годы. На счету нападающего 56 (28+28) очков в 122 матчах за команду КХЛ из Ханты-Мансийска. В октябре 2016 года Бортников перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», за который провёл в общей сложности 10 матчей, отметился двумя заброшенными шайбами и тремя голевыми передачами.

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