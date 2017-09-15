«Колорадо» может обменять нападающего Дюшейна в выходные

«Колорадо Эвеланш» близок к тому, чтобы обменять форварда Мэтта Дюшейна в другой клуб. Сделка с участием 26-летнего канадского нападающего команды может состояться в выходные, а среди претендентов на Дюшейна – «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что нападающим также интересуются следующие команды НХЛ: «Нью-Йорк Айлендерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».

Дюшейн принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и набрал в них 41 (18+23) очко.