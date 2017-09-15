Новиков: «Йокерит» в этом сезоне вошёл в лигу с новым лицом, нравится «Куньлунь»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о предстоящем матче между СКА и «Металлургом», а также рассказал, за какими командами он наблюдает, и прокомментировал ситуацию в «Сочи» с голкипером Константином Барулиным, которого вытеснил из состава Дмитрий Шикин.



«В матче между СКА и «Металлургом» магнитогорскому коллективу будет трудно. Питерский коллектив находится в отличной форме, а если учесть тот фактор, что СКА играет дома, то при поддержке трибун «Металлургу» будет очень трудно выиграть. В этом сезоне я бы хотел отметить две команды: финский «Йокерит» — мне очень нравится игра этой команды, можно сказать, что клуб вошёл в лигу с новым лицом, а также китайский клуб «Куньлунь» — показывает отличный результат, вот за этими двумя командами очень интересно наблюдать.



Касательно Барулина, наверное, его лучшие годы были в «Атланте», сейчас к сожалению, никак не хочу его обидеть, но я не вижу у него огня в глазах. Повторю, никак не хотелось бы обидеть Константина, он очень перспективный и потенциальный вратарь, но, к сожалению, последний годы он перестал прогрессировать. Также причина его не самой удачной игры может лежать в его подготовке к сезону, возможно, это и есть основная причина его неудачи. Такую ситуацию должен решать тренер вратарей, именно он самый близкий и первый друг вратаря в команде – это тот человек, к которому, можно обратиться с любой проблемой, как с бытовой, так и с игровой. А для того, чтобы огонь в глазах появился, нужно в начале сезона ловить моменты, а когда не получается, может, и в себе нужно покопаться», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



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