«Торонто» пригласил защитника Полака в тренировочный лагерь на пробный контракт

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» пригласил защитника Романа Полака в тренировочный лагерь. Соглашение между игроком и клубом носит пробный характер. Об этом информирует официальный сайт канадской команды. Летом Полак стал неограниченно свободным агентом.



31-летний чешский хоккеист выступал за «Лифс» в прошлом сезоне — отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью голевыми передачами в 75 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+10». Также он провёл два матча в розыгрыше Кубка Стэнли.

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