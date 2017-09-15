Белорусский форвард Сушко покинул лагерь «Филадельфии» и отбыл в OHL

Белорусский нападающий Максим Сушко покинул расположение клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Ранее генеральный менеджер клуба Рон Хексталл объявил о том, что тренировочный лагерь новичков «Флайерз» покинут четыре хоккеиста, в число которых и попал белорусский форвард.

В настоящее время в тренировочном лагере «Филадельфии» осталось 57 хоккеистов. Сушко отправился в «Оуэн Саунд Аттак», где он провёл прошлый сезон. Хоккеист молодёжной сборной Беларуси может принять участие в предсезонных матчах OHL.