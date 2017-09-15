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Купер: Сергачёв определённо не принимает ничего как должное.

15 сентября 2017, пятница. 10:50 Хоккей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил мнение, что российский защитник Михаил Сергачёв поможет команде в сезоне.

«Сергачёв — зрелый, управляемый парень. Он определённо не принимает ничего как должное. Он рад быть здесь», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

19-летний Сергачёв был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте 2016 года под общим девятым номером и провёл четыре матча в НХЛ. Большую часть сезона-2016/17 он играл в OHL за «Виндзор», с которым завоевал Мемориальный кубок. В 50 матчах регулярного чемпионата Сергачёв набрал 43 (10+33) очка. Летом он был обменян в «Тампу».

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Источник: Официальный сайт "Тампа-Бэй Лайтнинг" Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Джон Купер Михаил Сергачёв
Новости. Хоккей
15 сентября 2017, пятница
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