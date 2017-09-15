Купер: Сергачёв определённо не принимает ничего как должное.

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил мнение, что российский защитник Михаил Сергачёв поможет команде в сезоне.



«Сергачёв — зрелый, управляемый парень. Он определённо не принимает ничего как должное. Он рад быть здесь», — цитирует тренера официальный сайт клуба.



19-летний Сергачёв был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте 2016 года под общим девятым номером и провёл четыре матча в НХЛ. Большую часть сезона-2016/17 он играл в OHL за «Виндзор», с которым завоевал Мемориальный кубок. В 50 матчах регулярного чемпионата Сергачёв набрал 43 (10+33) очка. Летом он был обменян в «Тампу».