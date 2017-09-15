Макартур не примет участия в тренировочном лагере «Оттавы»

Форвард «Оттавы Сенаторз» Кларк Макартур не примет участия в тренировочном лагере канадской команды. Он не прошёл медицинское тестирование. Генеральный менеджер «Сенаторов» Пьер Дорион подтвердил эту информацию и сообщил, что какие-то обновления статуса игрока могут произойти по ходу лагеря или в начале регулярного чемпионата.



32-летний канадский игрок за последние два регулярных чемпионата сыграл 8 матчей из-за серии сотрясений мозга. В плей-офф — 2017 игрок провёл 19 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.

Андерсон: я абсолютно точно хочу остаться в «Сенаторз», Оттава стала моим домом