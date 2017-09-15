Гавриков: в СКА взял 46-й номер в честь Любушкина

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

«Кто сказал, что мы должны «Магнитку» обыграть? Неуместный вопрос, по-моему, нет? Ну и что, что мы выиграли десять матчей подряд? Идём от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперёд. Ещё будет собрание по поводу игры с «Магниткой». Если что-то будет – поставят… Что нужно делать, чтобы остановить Мозякина? Чтобы он не играл, наверное. Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так всё просто.

Когда забивает СКА – стреляет пушка, как в Коламбусе. Готовят ли меня мысленно к НХЛ? Странный вопрос, не знаю. Пушка – один из символов Петербурга, просто совпадение. Матч с «Металлургом» – повторение финала Кубка Гагарина. Конечно, волнение есть. Все понимают, какой у нас соперник сегодня, финалист прошлого года. Смотрел финальную серию прошлого сезона отрывками.

46-й номер — это в честь Коня-огня или Ильи Любушкина? Взял 46-й номер в честь Любушкина», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.