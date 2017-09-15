Федосов: игроки СКА будут уделять особенное внимание Мозякину

Тренер СКАВладимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

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«Если Мальцев будет так прогрессировать, то может и до сборной дорасти, у нас молодым всегда в национальную команду открыта дорога. Подводных течений тут нет, хорошо, что так успешно играет. Карпов через три-четыре дня будет в общей группе, так врачи сказали. Белова решили поберечь на матч с «Магниткой», у него всё равно нижняя часть тела травмирована. День-два пусть окрепнет.

Всегда буду говорить, что мы отталкиваемся от себя, а не от соперника. Игра у нас налажена, что-то менять смысла нет. Мозякину будем, конечно, уделять особенное внимание, прирождённый бомбардир. С ним надо поближе играть, играть плотнее, ещё не давать бросать», — передаёт слова Федосова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Металлург» Мг состоится 15 сентября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

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