Стали известны составы «Адмирала» и ЦСКА на матч во Владивостоке

«Адмирал» и ЦСКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ во Владивостоке.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Робинсон, Григоренко — Любимов — Бурдасов;
Нестеров — Марченко, Капризов — Шалунов — Шумаков;
Сергеев — Пашнин, Телегин — Андронов — Ничушкин;
Макеев, Карнаухов, Жарков — Кузьменко — Скотт.
«Адмирал»:
Бобков (Серебряков);
Блум — Бартулис, Саболич — Райт — Глазачев;
Волченков — Курашов, Краснослободцев — Саюстов — Ткачёв;
Земчёнок — Мнацян, Казаков — Макаренко — Жафяров;
Глухов, Сергеенко, Манукян — Кицын — Махановский.
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