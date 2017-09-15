Пашков: ситуация для Овечкина трагичная, вряд ли он мог изменить мнение НХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал заявление Александра Овечкина о том, что он не сможет помочь сборной России на Олимпиаде 2018 года.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.

«Зная правила НХЛ, трудно было представить, что Овечкин сможет поехать на Олимпиаду. Решения, которые там принимаются лигой и профсоюзом игроков, обычно не имеют обратной силы. Вряд ли Александр мог изменить мнение руководства НХЛ.

Ситуация для Овечкина довольно трагичная, потому что за всю его выдающуюся карьеру он так и не смог выиграть Олимпийские игры. Для него это личный удар, он преследовал цель — победить на Олимпиаде, многого добился, но несколько попыток взять олимпийскую вершину в составе сборной России не увенчались успехом. Наверняка в Корее была бы предпринята последняя попытка. У большого спортсмена эта неудовлетворённость сохранится.

Думаю, выступить на Олимпиаде в 2022 году Овечкин, может быть, и сможет. Сохранит прежнюю спортивную форму и мотивацию, но добиться победы через четыре года… Загадывать так далеко, конечно, довольно сложно. Хотя есть спортсмены, которые прошли этот путь», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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