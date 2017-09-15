«Бостон» хочет подписать новый контракт с 40-летним Харой

Защитник Здено Хара может подписать новый контракт с «Бостон Брюинз». Клуб заинтересован в продлении сотрудничества с 40-летним капитаном команды. Об этом сообщает журналист Джо Хаггерти.



По информации журналиста, генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги Дон Суини уже вёл переговоры с Харой. Предстоящий сезон у Хары – последний по семилетнему контракту на $ 45,5 млн.

В сезоне-2016/17 игрок провёл в общей сложности 87 матчей, отметился в них 11 заброшенными шайбами и 21 голевой передачей.