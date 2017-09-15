Форвард «Вегаса» Джеймс Нил пропустит старт сезона из-за травмы

Нападающий клуба-новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил пропускает старт тренировочного лагеря клуба из-за травмы руки.
По словам генерального менеджера «Голден Найтс» Джорджа Макфи, хоккеист пропустит от 2 до 4 недель. Это последствия перелома, полученного Нилом в ходе прошлого плей-офф, когда он выступал за «Нэшвилл Предаторз».
Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ?
Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».