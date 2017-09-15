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Утверждён новый состав совета директоров КХЛ

15 сентября 2017, пятница. 13:24 Хоккей

В Москве состоялось Общее собрание учредителей Континентальной хоккейной лиги, на котором были рассмотрены результаты деятельности организации за 2016 календарный год, а также избран состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018. Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк стал новым членом корпоративного органа управления Лиги. Председателем Совета директоров переизбран Геннадий Тимченко.

Общий состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров
ООО «Хоккейный клуб СКА»
2. Чернышенко Дмитрий Николаевич – Председатель Правления – Президент КХЛ
3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО «Народная команда – Хоккейный Клуб «Спартак»
4. Анисимов Алексей Владимирович – Главный арбитр КХЛ
5. Величкин Геннадий Иванович – Член Правления ООО «КХЛ», Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
6. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА»
7. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «АК «Транснефть»
8. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО»
9. Медведев Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
10. Морозов Алексей Алексеевич – Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации
11. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ОАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
12. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России
13. Ротенберг Роман Борисович – Заместитель Председателя Правления – Президента КХЛ, Первый Вице-президент ФХР, член Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»
14. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»
15. Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»
16. Фетисов Вячеслав Александрович – Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
17. Шуневич Игорь Анатольевич – Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск»
18. Яри Курри – Генеральный менеджер ХК «Йокерит», член Правления Arena Events Oy
19. Третьяк Владислав Александрович — Президент Федерации хоккея России, Депутат Государственной Думы.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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