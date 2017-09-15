Президент «Авангарда»: вновь будет открыта продажа пива на «Арене Омск»

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал ситуацию с продажей пива на «Арене Омск».



«Накануне у нас состоялась встреча с заместителем начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым. Мы ещё раз акцентировали внимание на том, что и для «Авангарда», и для УМВД соблюдение закона является безусловным приоритетом, и потому для успешного решения вопроса необходимо прежде всего обеспечить исполнение закона.



Клуб учёл все замечания, и теперь со следующего домашнего матча «Авангарда» — против «Югры» 17 сентября — для наших болельщиков будет открыта продажа пива на «Арене Омск». Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведённых для этого местах.



Я хочу поблагодарить руководство УМВД и лично Юрия Васильевича Виноградова за конструктивный диалог и совместную работу. А наших болельщиков приглашаю на хоккей, чтобы в атмосфере единения поддержать «Авангард» в матчах домашней серии!» – цитирует функционера официальный сайт клуба.

Где и как продают пиво в КХЛ. Восточная конференция Вторая часть обсуждения одного из самых главных вопросов болельщиков.