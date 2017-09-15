Объявлены составы «Куньлуня» и «Витязя» на очный матч

«Куньлунь Ред Стар» и «Витязь» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Куньлунь»:
Хелльберг (Кархунен);
Кинрейд — Кулда, Поникаровский — Брюле — Вольски;
Блэкер — Ярвинен, Ип — Кейн — Костицын;
Дялога — Белльмор, Турессон — Чипчура — Дефацио;
Воробей, Юйэнь — Брэйден — Локхарт.
«Витязь»:
Бирюков (Сапрыкин);
Головков — Семёнов, Афиногенов — Горак — Макеев;
Бурстрём — Катичев, Копейкин — Сёмин — Панков;
Паутов — Мозик, Швец-Роговой — Манкинен — Риссанен;
Воронков, Горохов, Выглазов — Ворошило — Яценко.
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