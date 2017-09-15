Совет директоров КХЛ утвердил приз имени Сергея Гимаева

С этого сезона приз «За верность хоккею», который ежегодно вручается играющему ветерану-наставнику, будет носить имя заслуженного тренера России Сергея Наильевича Гимаева – такое решение было принято сегодня на заседании Совета Директоров КХЛ.

Жизнь Сергея Наильевича была неотделима от хоккея, он отдал её без остатка любимой игре. Неоднократно, в том числе и болельщиками, высказывалась идея о том, что память такого человека надо увековечить.

Все необходимые юридические действия уже проведены и согласованы с родственниками Сергея Гимаева.