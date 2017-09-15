Есмантович: очень важно, что КХЛ чтит ветеранов

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал появление приза имени Сергея Гимаева, который ранее назывался «За верность хоккею».

«Очень важно, что КХЛ чтит и продолжает традиции, связанные с популяризацией наших ветеранов и заслуженных людей, то же самое с Владимиром Владимировичем Петровым, в честь которого назвали приз лучшему клубу ВХЛ.

Идёт притирка ребят, схематических вещей на будущее. Главный старт у команды будет в плей-офф. Преждевременно говорить про усиление, дедлайн 27 декабря, всякое может случиться. Пока не рассматриваем новых игроков», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.