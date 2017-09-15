Каменский: есть регламент, каждый игрок в КХЛ обязан состоять в профсоюзе

Член совета директоров КХЛ, председатель комитета по аккредитации хоккейных агентов Валерий Каменский заявил, что каждый хоккеист лиги, согласно её регламенту, обязан состоять в профсоюзе.

«Если кто-то из агентов недоволен работой профсоюза или работой главы этой организации Андрея Коваленко, то надо разговаривать с ним, относить туда эти вопросы. Мы за профсоюз, хотим, чтобы он работал более плодотворно. Стараемся, чтобы агенты выполняли регламент КХЛ и работали по законным правилам.

Есть общий регламент соревнования, там всё чётко прописано. Совет директоров принял документ. Это всё равно, что нарушить конституцию России. Каждый игрок в КХЛ обязан состоять в профсоюзе, в регламенте есть пункт, его нужно читать. Повторюсь, если работа Коваленко их не устраивает, то пусть этот вопрос обсуждают игроки. Они же его выбирали», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.