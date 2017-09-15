Кознев: вопрос отставки Гулявцева не обсуждался, он справляется с обязанностями

Директор «Северстали» Алексей Кознев опроверг слухи о возможной отставке главного тренера команды Алексея Гулявцева.

«Я не считаю, что Гулявцев неудачно начал сезон в «Северстали». Команда находится в зоне плей-офф. На данном этапе он справляется со своими обязанностями. Вопрос его отставки не обсуждался. Все игроки, находящиеся в команде, нас устраивают, на всех мы рассчитываем. Что касается усиления, то, когда мы ищем какого-то игрока, от другого приходится отказываться. Это в том числе из-за финансовой составляющей клуба, возможностей нашего бюджета. К легионерам вопросов нет, все в обойме. У нас единая команда, мы стараемся ребятам это говорить. Каждому есть куда расти и в чём добавлять», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.