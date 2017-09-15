Объявлены составы «Барыса» и «Сибири» на очный матч

Астанинский «Барыс» и новосибирская «Сибирь» назвали составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Даллмэн — Диц, Доус — Вей — Фрэттин;
Семёнов — Шалапов, Михайлис — Сен-Пьер — Пушкарёв;
Савченко — Маклюков, Акользин — Сагадеев — Лихотников;
Полохов, Маркелов — Гурков — Никулин.
«Сибирь»:
Салак (Рейзвих);
Верещагин — Воробьёв, Закриссон — Бергстрём — Сигарёв;
Алексеев — Игнатович, Коньков — Энлунд — Шаров;
Лукин — Демидов, Ткаченко — Основин — Первушин;
Наумов, Зырянов — Сопин — Земченко.
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