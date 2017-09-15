Волченков: «Адмирал» выиграл у одной из самых сильных команд

Защитник «Адмирала» Антон Волченков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1).

«Адмирал» стал первой командой после СКА, которая смогла выиграть у ЦСКА

«Хорошая игра была, все старались. Играли на победу, выиграли у одной из самых сильных команд. Готовимся к следующему матчу — через день с «Витязем». ЦСКА — рабочая команда. Разбирали соперника как обычно. Важно было не удаляться. Был полный стадион, очень приятно играть. Поддержка болельщиков добавляет положительной энергии», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.

