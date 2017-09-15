КХЛ планирует завершить проверку освещённости арен к концу сентября

КХЛ на общем собрании учредителей доложила о соблюдении норм Технического регламента КХЛ в части качества освещения арен.

За последний сезон увеличилось число трансляций матчей лиги в HD-качестве. Видеосъёмка в формате высокой чёткости предъявляет повышенные требования к освещённости арены. В связи с этим лига проводит проверку освещённости всех арен, на которых проходят матчи чемпионата. Завершить проверку планируется до конца сентября 2017 года. По её итогам будет сформирован отчёт, а к клубам, чьи арены не соответствуют требованиям регламента, будут применены штрафные санкции.