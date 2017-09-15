«Куньлунь» дома победил «Витязь» и сыграл второй матч подряд на ноль

«Куньлунь Ред Стар» на своём льду переиграл «Витязь» и одержал вторую победу подряд. При этом команда Майка Кинэна три матча подряд набирает очки. В 11 матчах сезона китайская команда одержала семь побед и набрала 21 очко. Подмосковная команда в 11 матчах сезона одержала три победы и набрала 11 очков.

Жильбер Брюле на исходе девятой минуты встречи вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте матча Зак Юйэнь удвоил преимущество китайской команды. Третий период голов не принёс. Как итог — победа «Куньлуня» со счётом 2:0. Вратарь китайской команды Магнус Хелльберг сыграл на ноль во втором матче подряд и третьем в сезоне.

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