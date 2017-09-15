КХЛ продолжит помогать ветеранам отечественного хоккея

Совет директоров КХЛ на общем собрании учредителей рассмотрел вопросы поддержки ветеранов отечественного хоккея, а также финансирования детских и юношеских хоккейных программ.

Будет продолжено оказание ежемесячной материальной помощи более 60 ветеранам отечественного хоккея, а также финансирование детских и юношеских мероприятий, проводимых ФХР. Среди них — «Школа юных вратарей Владислава Третьяка», Всероссийский турнир «Золотая шайба», Первенство сборных команд федеральных округов и другие. В сезоне-2017/2018 на финансирование детского и юношеского спорта КХЛ выделит 60 млн рублей.