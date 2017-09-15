Никитин: ЦСКА уже надо было доставать из себя больше, чем нужно, мы не смогли

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (1:3).



«Адмирал» заслуженно победил. Мы оказались немного неготовыми в начале матча. Забитый гол нас успокоил, думали, что так и будет продолжаться. Потом вроде перстроились, добавили, но в такой поездке мы не можем позволять себе играть не все 60 минут. Усталось, уже нужно доставать из себя больше, чем нужно. Мы это сделать не смогли. Есть над чем работать, с чем разбираться. И для нас и для ребят это будет хороший урок.

Удаления — это недисциплинированность, а то, что пропускаем в меньшинстве — недоработки", — сказал Никитин на пресс-конференции.

«Адмирал» стал первой командой после СКА, которая смогла выиграть у ЦСКА

Вы можете посмотреть видео также на официальном канале «Адмирала» в YouTube.