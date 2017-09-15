Андриевский: «Адмирал» серьёзно настраивался на ЦСКА, все выложились на 100%

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу в матче с ЦСКА (3:1).



«Мы провели хорошую игру, серьёзно настраивались, потому что нам нужны очки. Отмечу самоотверженность ребят, понравилось, как отыграли во всех зонах. В третьем периоде уже практически ничего не дали создать сопернику. Большое спасибо болельщикам, сегодня они были шестым игроком, гнали нас, поддерживали. Даже несмотря на то, что у нас не всё так гладко клеится в чемпионате. Надеемся, в воскресенье трибуны будут заполнены.



Мы сегодня победили, Игорь оставлял нас в игре. Выложился на 100 процентов, как и все ребята», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

«Адмирал» стал первой командой после СКА, которая смогла выиграть у ЦСКА

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