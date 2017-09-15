«Спартак» расторг контракт с защитником Дмитрием Синицыным по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем чемпионате 23-летний хоккеист не провёл ни одной игры в составе красно-белых. В прошлом сезоне он выступал за «Ладу» и набрал 8 (0+8) баллов за результативность в 42 матчах при показателе полезности "-2". Он также провёл девять матчей в ВХЛ за «Дизель» и отметился 1 (0+1) очком. Всего в КХЛ на счету Синицына 10 передач в 70 играх за «Ладу» и московское «Динамо».