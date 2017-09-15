Гол и передача Бергстрёма помогли «Сибири» обыграть «Барыс»

«Барыс» проиграл «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Астане, завершилась со счётом 1:3.

СКА вновь обыграет «Магнитку». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Магнитка» не возьмёт реванш за финал, ЦСКА вернётся с победой с Дальнего Востока.

Первые 40 минут команды не смогли поразить ворота, а в третьем игровом отрезке обменялись заброшенными шайбами. Сначала Мэттью Фрэттин реализовал большинство «Барыса» в формате «четыре на три», а вскоре Патрик Закриссон с передачи Александера Бергстрёма восстановил равенство. На 52-й минуте Александер Бергстрём вывел «Сибирь» вперёд, а окончательный счёт установил Вячеслав Основин, послав шайбу в пустые ворота.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы можете посмотреть видеообзор матча также на официальном сайте КХЛ.